МАУ ИЦ «Норильские новости»

С начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снега

С начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снега

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С начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снега

В апреле объём вывоза достигает 25-30% от общего количества выпавшего за весь зимний период снега. В этот раз он составил 97 135 кубометров.

С начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снегаС начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снегаС начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снега

Из года в год управляющие компании при снегоуборке сталкиваются с одними и теми же трудностями. Некоторые жители игнорируют заблаговременно развешанные объявления о том, чтобы на этот период автовладельцы освободили придомовые территории от автотранспорта. Оставленные во дворах машины тормозят процесс снегоуборки.

УК ежемесячно составляют график, который они не могут нарушить.

- Если техника заезжает во двор, а он заставлен транспортом, то её отправляют на следующий по графику адрес. А здесь уберут снег только тогда, когда у управляющей компании будет такая возможность, - пояснила главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства администрации Норильска Марина Чирич.

В связи с этим автовладельцев убедительно просят реагировать на объявления о снегоуборке. С графиком снегоуборки норильчане могут ознакомиться на сайте своей УК.

А вот «Заполярный жилищный трест» сталкивается с подобными проблемами крайне редко.

– Наши квартиросъемщики всегда идут нам навстречу и всегда убирают машины. Есть трудности, конечно, но они не критичные, - сообщила начальник санитарной очистки этой управляющей компании Наталья Золотущенко.

Также она добавила, что снег из дворов будет вывозиться до конца мая. В зимний период «Заполярный жилищный трест» убирает подведомственную территорию силами двух компаний — ИП Муртазалиев и ИП Ткаченко. На линии работают два погрузчика и четыре самосвала. Количество единиц техники варьируется в зависимости от погодных условий.

Ещё один немаловажный вопрос на сегодня — это сосульки, которые появляются на крышах домов с наступлением тепла. Работники коммунальных служб оперативно сбивают их в целях избежания травматизма людей, а также порчи машин. Норильчане также могут помочь, сообщив о сосульках в отдел оперативного контроля по номеру 43-70-57.

Фото Витас Бенета
25 апреля в 15:16 350
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