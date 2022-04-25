С начала года из дворов Норильска вывезли более 400 тысяч кубометров снега

Из года в год управляющие компании при снегоуборке сталкиваются с одними и теми же трудностями. Некоторые жители игнорируют заблаговременно развешанные объявления о том, чтобы на этот период автовладельцы освободили придомовые территории от автотранспорта. Оставленные во дворах машины тормозят процесс снегоуборки.

УК ежемесячно составляют график, который они не могут нарушить.

- Если техника заезжает во двор, а он заставлен транспортом, то её отправляют на следующий по графику адрес. А здесь уберут снег только тогда, когда у управляющей компании будет такая возможность, - пояснила главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства администрации Норильска Марина Чирич.

В связи с этим автовладельцев убедительно просят реагировать на объявления о снегоуборке. С графиком снегоуборки норильчане могут ознакомиться на сайте своей УК.

А вот «Заполярный жилищный трест» сталкивается с подобными проблемами крайне редко.

– Наши квартиросъемщики всегда идут нам навстречу и всегда убирают машины. Есть трудности, конечно, но они не критичные, - сообщила начальник санитарной очистки этой управляющей компании Наталья Золотущенко.

Также она добавила, что снег из дворов будет вывозиться до конца мая. В зимний период «Заполярный жилищный трест» убирает подведомственную территорию силами двух компаний — ИП Муртазалиев и ИП Ткаченко. На линии работают два погрузчика и четыре самосвала. Количество единиц техники варьируется в зависимости от погодных условий.

Ещё один немаловажный вопрос на сегодня — это сосульки, которые появляются на крышах домов с наступлением тепла. Работники коммунальных служб оперативно сбивают их в целях избежания травматизма людей, а также порчи машин. Норильчане также могут помочь, сообщив о сосульках в отдел оперативного контроля по номеру 43-70-57.