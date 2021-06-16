С начала этого года в Красноярском крае произошло более четырёх тысяч пожаров

В длинные выходные, 12-14 июня, в регионе случилось 77 пожаров. По причине короткого замыкания электропроводки - 17, из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электроприборов - 16. Во избежание беды пожарные рекомендуют тщательнее следить за исправностью электропроводки и электроприборов.

В Норильске в период с 1 по 16 июня пожарно-спасательные подразделения потушили 96 пожаров (в аналогичный период прошлого года (АППГ) - 105). Погибли 6 человек (АППГ - 4), травмировано - 6 человек (АППГ - 11), спасено 134 человека (АППГ - 234). Гибель несовершеннолетних не допущена, травмирован один ребёнок.

С наступлением лета норильчане стали чаще бывать на своих дачах и турбазах. И отапливая помещения, нужно быть предельно внимательными.

Пожарные предупреждают, что причиной пожара в дачном домике может стать неправильно сложенная печь. А значит, кладку печи необходимо доверить профессионалу. А перед началом дачного сезона нужно проверить дымоходы и при необходимости привести их в порядок.

Для отвода дыма следует применять вертикальные дымовые трубы без уступов. Для защиты пола следует постелить металлический лист размером 70х50 см. Под каркасными печами и кухонными плитами на ножках пол должен быть защищен кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм. Высота ножек должна быть не менее 10 см. Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, запрещается.

Специалисты напоминают, что нельзя оставлять печь без присмотра. Дети также не должны следить за безопасной эксплуатацией печи - это работа взрослых. Запрещено топить печь бензином, керосином, дизельным или любым другим жидким топливом. Нельзя перекаливать печи.

Если дом отапливается электрическими приборами, их ни в коем случае нельзя накрывать и ставить рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Отдыхая в домике на природе, ни на минуту не забывайте о детях и не оставляйте их одних. Не оставляйте в поле их досягаемости спички, зажигалки и любые устройства, которыми можно разжечь огонь.

Также следует спрятать подальше керосинки и газовые приборы.

С детьми, особенно с подростками, нужно проводить профилактические беседы о недопустимости разведения костров вблизи домов, поджигания травы и сена. Также нужно акцентировать внимание на то, что нельзя разводить огонь на чердаках и в подвалах. И мангалом несовершеннолетние должны пользоваться только под присмотром взрослых.