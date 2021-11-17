С начала зимнего сезона на посыпку норильских дорог ушло около 3000 тонн базальтовой крошки

Как рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор», отсев базальта с размером фракции от 3 до 8 мм применяется в городе третий год.

«Многие автомобилисты считают отсев менее эффективным, но свою функцию он выполняет. Величина фракции контролируется - на дробилках установлены сита, позволяющие пропускать только крошку нужной величины. Да, при погрузке в машины она может смешиваться и комковаться, но это некритично», - пояснил Евгений Болгов.

Он отметил, что подрядчик - «Илан-Норильск» - при посыпке в первую очередь уделяет внимание подъёмам и спускам, подъездам к железнодорожным переездам, пешеходным переходам и остановкам. До -20С посыпка ведётся более интенсивно, а когда температура воздуха опускается ниже и стабилизируется - реже, поскольку нет гололёда.

Основной объём работ приходится на переходный осенне-зимний период. Существуют и нормативы, согласно которым посыпка дорог должна быть проведена в течение пяти часов с момента образования наледи. Но единовременно всё обработать нельзя, отмечает Евгений Болгов, процесс идёт постепенно. И если жители заметили скользкий участок, свободный от базальтовой крошки, им следует обратиться в отдел оперативного контроля УЖКХ.