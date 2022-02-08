С начала зимы с дорог и улиц города вывезено больше 393 000 тонн снега

Как рассказал Александр Кондрашов, и. о. начальника управления по содержанию и строительству автомобильных дорог Норильска, на улицах города ежесуточно работают до 60 единиц техники подрядчиков «Илан-Норильск» и ЦАТК.

– В первую очередь ведётся патрульная очистка от снега проезжей части, тротуаров, автобусных остановок, посадочных площадок, пешеходных переходов. Снег вывозят на снегоотвалы. В период с 1 января по 7 февраля с дорог убрали свыше 123 000 тонн: 84 000 тонн — из Центрального района, из Талнаха — 28 000 тонн, из Кайеркана — 11 000 тонн, — рассказал он.

Также продолжается очистка придомовых территорий. Как пояснил на общегородской планёрке Павел Пискунов, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, работа идёт согласно договорам управления, в которых прописано, что в период с января по март убирается 15% накопившегося снега. Вывоз идёт по графикам, которые размещены на сайтах управляющих компаний.

– Управление городского хозяйства контролирует эту работу. Данные об объёмах вывоза, полученные от управляющих компаний, мы позже сверим с отчётами подрядчиков, принимающих снег на снегоотвалах, — добавил Павел Пискунов.

В УГХ отмечают, что с начала года поступило 15 обращений по поводу неудовлетворительной очистки придомовых территорий. Большинство из них уже отработаны, ещё четыре — в работе: дворы на ул. Талнахской, 10, 22, 26, а также на ул. Набережной Урванцева, 45.

Павел Пискунов напомнил, что задать вопрос или оставить обращение горожане могут по телефону 43-70-57, отдел оперативного контроля УЖКХ (работает круглосуточно).

– По поступающим заявкам мы проводим выездные осмотры, чтобы контролировать ход очистки вплоть до устранения замечаний, — заключил начальник управления городского хозяйства.