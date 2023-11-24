С начала зимы в Кайеркане вывезли более трёх тысяч тонн снега

Проверки качества работ по снегоочистке и обработке улиц противогололёдным материалом осуществляются системно, в случае необходимости, в адрес подрядных организаций выносятся предписания. Замечания оперативно отрабатываются с подрядчиками: «Илан-Норильск» — в Центральном районе и Талнахе, «Айсберг» — в Кайеркане.

– Ежедневно на противогололёдной обработке в Кайеркане задействовано до 9 единиц специализированной дорожной техники. В настоящее время состояние улично-дорожной сети в районе удовлетворительное, — отметил Егор Стеклянников.

Подрядчик систематически обеспечивает устойчивую работу автомобильных дорог с надлежащим содержанием, своевременно устраняет дефекты дорожного покрытия. Срывов движения автомобильного транспорта не зафиксировано.

«С начала осенне-зимнего сезона 2023 года с улично-дорожной сети района вывезено 3 100 тонн снега, всего с 1 января 2023 года — более 49 тысяч тонн снега», — добавил Егор Стеклянников.

С замечаниями по состоянию улично-дорожной сети, проездов и дворовых территорий необходимо обращаться в отдел оперативного контроля управления жилищно-коммунального хозяйства по телефону 43-70-57 либо в диспетчерские службы организаций, выполняющих работы по содержанию улиц и автодорог, по телефонам, указанным в справке-автомат по номеру 400-700.