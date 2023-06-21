С началом паводка качество воды в реке Далдыкан берётся под контроль

Станислав Царенко, начальник управления экологического контроля ЗФ «Норникеля», рассказал о проводимых процедурах:

– Мы усиливаем контроль над содержанием химических веществ в речной воде, беря пробы на анализ, плюс проводим регулярное визуальное наблюдение за рекой. Сейчас заметно, что вода непрозрачная - это свойственно для периода паводка. Далдыкан подпитывается за счёт снеготаяния и со дна поднимаются взвеси. Но важно то, что химический состав речной воды находится в рамках нормы.

В периоды сильных ливней пробы воды будут браться ежедекадно, а визуальный осмотр станет ежедневным. Оперативно контролировать обстановку позволят и проводимые время от времени облёты территории от истока до устья водоёма. Такие меры оправданы — напомним, несколько лет назад воды Далдыкана окрасились в ярко-красный цвет. Как отметил Станислав Царенко, связано это было с попаданием в воду соединений железа, основного составляющего хвостов элемента:

– Даже небольшое их количество, попадая в воду, интенсивно её окрашивает. Так что по яркости цвета нельзя судить о количестве попавшего в реку вещества. Тем не менее, повториться подобные инциденты не должны: вся трасса пульпопровода вплоть до хвостохранилища отремонтирована, изнутри трубы покрыты полиуретановым материалом, предотвращающим их износ.

Дмитрий Кротов, заместитель начальника контрольно-аналитического управление — начальник центра радиационно-экологического контроля, добавил, что пробы, которые специалисты берут из реки, анализируют на присутствие 17 основных элементов, свойственных нашей территории:

– В их числе медь, никель, железо, свинец и другие — то есть металлы, наиболее характерные для НПР, а также на нефтепродукты. Если обнаруживается превышение содержания того или иного компонента, принимаются меры. В первую очередь важно установить источник попадания загрязнения в реку и купировать процесс.

Специалист также отметил, что в настоящее время, согласно визуальному состоянию и качеству первой в этом году пробы, качество воды в реке можно считать удовлетворительным.