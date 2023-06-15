С началом паводка качество воды в реке Далдыкан берётся под контроль

Оценка состояния именно этого водного объекта обусловлена его близостью к хвостохранилищу Надеждинского завода и трассе пульпопровода, объяснил Станислав Царенко, начальник управления экологического контроля ЗФ «Норникеля»:

– Мы усиливаем контроль над содержанием химических веществ в речной воде, беря пробы на анализ, плюс проводим регулярное визуальное наблюдение за рекой. В настоящее время заметно, что цвет воды непрозрачный, что свойственно периоду паводка, который как раз сейчас проходит. За счёт снеготаяния в горах Далдыкан подпитывается водой и со дна поднимаются взвеси. Но важнее, что химический состав речной воды в рамках нормы.

В периоды сильных ливней пробы воды будут браться ежедекадно, а визуальный осмотр станет ежедневным. Оперативно контролировать обстановку позволят и проводимые время от времени облёты территории от истока до устья водоёма. Такие меры небезосновательны — напомним, несколько лет назад воды Далдыкана окрасились в ярко-красный цвет. Как отметил Станислав Царенко, связано это было с попаданием в воду исторических отложений — соединений железа, основного составляющего хвостов элемента:

– Даже небольшое их количество, попадая в воду, интенсивно её окрашивает. Так что по яркости цвета нельзя судить о количестве попавшего в реку вещества. Тем не менее повториться подобные инциденты не должны: вся трасса пульпопровода вплоть до хвостохранилища отремонтирована, изнутри трубы покрыты полиуретановым материалом, предотвращающим износ.

Дмитрий Кротов, заместитель начальника контрольно-аналитического управление — начальник центра радиационно-экологического контроля, добавил, что анализ воды, который специалисты берут из реки, делается на 17 основных элементов, свойственных нашей территории:

– В их числе медь, никель, железо, свинец и другие — то есть металлы, наиболее характерные для НПР, а также на нефтепродукты. Если обнаруживается превышение того или иного компонента, принимаются меры. В первую очередь важно установить источник попадания загрязнения в реку и его купировать.

Он также отметил, что в настоящее время — согласно визуальному состоянию и качеству первой в этом году пробы — состояние реки удовлетворительное.