С наступлением лета в городе приступили к покраске элементов обустройства улично-дорожной сети

Вначале все элементы, нуждающиеся в обновлении, моют, очищают и сушат - только после этого можно приступать к покраске. В этом году вместо водоэмульсионной краски было решено использовать краску для дорожной разметки: благодаря своей основе она хорошо впитывается в поверхность элементов, что делает их окраску более стойкой.

- Фронт работ очень широкий. До 16 июля бригадам предстоит успеть окрасить 64,5 тыс. кв. м бортового края тротуарного газона, 21,1 км металлических ограждений, 17,5 тыс кв. м блоков ограждения РДБ, 60 железобетонных автобусных павильонов, - уточнил Сергей Бойцов.

Сейчас в покраске задействованы три бригады, которые работают с 10.00 до 22.00. Со следующей недели к ним присоединится ещё одна бригада, и тогда режим работы станет круглосуточным.