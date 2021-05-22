С наступлением полярного дня в Норильске закончился осветительный период

И всё же норильчане до сих пор видят фонари, горящие, несмотря на то, что на улице теперь всегда светло.

Как пояснил Александр Акантьев, начальник отдела энергетики управления «Норильскавтодор», это связано с проведением технологических включений. Сейчас идут замеры сетевой нагрузки, проверка кабельных линий и составляется план летних ремонтных работ. Профилактические мероприятия проводятся не только в Центральном районе, но и в Талнахе, Оганере и Кайеркане.