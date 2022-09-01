С норильчанами, решившими связать карьеру с IT-сферой, пообщался Евгений Касперский

Встреча с будущими и уже действующими программистами, представителями Заполярного государственного университета и Агентства развития Норильска стала финалом поездки сотрудников «Лаборатории Касперского» во главе с основателем компании в Норильск. В ходе визита Евгений Касперский обсудил с руководством «Норникеля» вопросы информационной безопасности и посетил плато Путорана, где, как заядлый путешественник, давно мечтал побывать.

Учащимся и выпускникам «IT-Куба» Евгений Касперский рассказал, что ежедневно в мире появляется примерно 400 000 компьютерных вирусов, объяснил, почему его лаборатория отказывается от использования нейронных сетей и назвал самое красивое, по его мнению, место в мире. Отвечая на вопросы молодых айтишников о самых востребованных профессиях будущего, Евгений Касперский подчеркнул, что потребность в рабочих специальностях будет сокращаться, поскольку будущее за автоматизацией, а также посоветовал всем изучать математику.

«IT-Куб» – сетевой проект, работающий в разных городах России и сотрудничающий с лидерами IT-индустрии. Результат обучения – не только актуальные знания и опыт, но ещё и готовое портфолио из реализованных проектов. В «IT-Куб.Норильск» школьники разных возрастов обучаются по нескольким направлениям – от программирования и мобильной разработки, до виртуальной реальности и искусственного интеллекта. Включение нашего города в региональную концепцию цифрового образования детей было инициировано Агентством развития Норильска при поддержке администрации города.

«Думаю, встреча с Евгением Касперским и членами его команды стала настоящим событием для ребят, связавших свой профессиональный путь с информационными технологиями, – считает и.о. директора АРН Роман Кулян. – Во время разговора о цифровой трансформации различных отраслей экономики – от горного дела до сельского хозяйства – учащиеся «IT-Куба» и студенты ЗГУ лишний раз убедились в востребованности инженеров и специалистов в сферах информационных систем и технологий. Задача подготовки высококвалифицированных кадров по данным направлениям является актуальной для Норильска».