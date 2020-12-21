МАУ ИЦ «Норильские новости»

С нового года «РостТех» расторгает договор с рассчётно-кассовым центром

С нового года «РостТех» расторгает договор с рассчётно-кассовым центром

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С нового года «РостТех» расторгает договор с рассчётно-кассовым центром

С 1 января 2021 года «РостТех» перестанет сотрудничать с РКЦ.

С нового года «РостТех» расторгает договор с рассчётно-кассовым центром

В связи с этим квитанции об оплате услуги по обращению с ТКО будут приходить отдельным платёжным документом. Также «РостТех» просит обратить внимание, что в квитанциях обновится лицевой счёт для оплаты.

В остальном для норильчан не произойдёт никаких изменений. Оплачивать услуги можно будет через «СберБанк онлайн», в почтовых отделениях, а также в офисах «РостТеха» по адресам: пр. Ленинский, 43 и ул. Надеждинская, 12.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (319) 219-05-05.

Текст Ольга Ананских
Фото Владимир Макушкин
21 декабря в 14:48 190
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