С нового года вырастет цена на проезд в городском и междугороднем транспорте

Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 06.10.2021 № 18-т, установлен предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. Руководствуясь им, администрацией города установлены следующие тарифы по маршрутам, осуществляемым НПОПАТ (постановление от 08.12.2021 № 583): перевозки в Центральном районе, Кайеркане и Талнахе (по муниципальным маршрутам № 1А, 1Б, 2, 4, 5А, 5Б, 6, 11, 12, 14А, 14Б, 15, 16А, 16Б, 17, 23, 24, 40) будут стоить 33 рубля; межрайонные перевозки (по маршрутам № 22, 22И, 31, 31Э, 31Б, 33, 41) – 50 руб. Рост составит 3 и 6 рублей соответственно.

Стоимость месячного проездного билета для школьников города, а также студентов очной формы обучения – 1250 руб. Он прибавит в цене на 150 рублей.

Напомним, последнее повышение тарифов муниципальном транспорте было в июле 2019 года.