С Новым годом! Поздравления Алексея Додатко

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Эти всеми любимые семейные праздники собирают близких и друзей вокруг нарядной ёлки и за праздничным столом. Провожая год, мы вместе подводим итоги и с надеждой смотрим в будущее. В уходящем году, несмотря на объективно непростую ситуацию, Красноярскому краю удалось удержать позиции опорного региона страны, сохранить экономическую и социальную стабильность. Мы многое сделали вместе и по-новому оценили то, что казалось нам таким привычным и доступным: здоровье и семейный уют, дружеское общение и взаимопомощь. Мы внимательнее стали относиться к своим родным, бережнее — к людям старшего возраста. Сегодня особые слова признательности хочу сказать тем, кто по долгу службы встречает праздники на рабочем месте: медицинским и социальным работникам, спасателям, полицейским, пожарным, волонтёрам, всем, кто заботится о нашем здоровье и безопасности.

Впереди у нас много задач и планов, ярких событий и памятных дат. В их числе 200-летие со дня основания Енисейской губернии. Мы гордимся тем, что у истоков нашего великого края стояли сильные духом и трудолюбивые люди. Опираясь на историю и традиции, в новом году мы будем продолжать делать всё для процветания родного Красноярья: строить больницы и детские сады, делать наши города и сёла комфортными и уютными, оказывать помощь людям, которые особенно в ней нуждаются.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год принесёт в каждый дом здоровье и благополучие, согреет вас заботой близких и теплом семейного очага. С праздником вас! С Новым годом!

Алексей Додатко,

председатель Законодательного собрания

Красноярского края.