Поздравление с наступающим Новым годом от Агафангела

Дорогие норильчане!

Образ явившегося в мир Христа освещает праздник Новолетия, наполняет его особым духовным содержанием.

Господь пришёл в мир, чтобы указать нам путь спасения и умножить наши силы в преодолении зла и неправды в себе.

Праздник — не только время радости, но и возможность подарить её окружающим. Всегда есть кто–то, кто нуждается в нашей помощи, внимании и поддержке. Мы увидим таких людей, если посмотрим вокруг с христианской любовью.

В эти праздничные дни желаю вам прожить наступающий год так, чтобы вокруг вас всегда была территория света, добра и милосердия. Пусть поможет нам в этом родившийся в эти незабываемые дни Господь!

Светлых вам праздничных дней!

Агафангел, епископ Норильский и Туруханский