Поздравление с наступающим Новым годом от Александра Пестрякова

Друзья, от всей души поздравляю вас с наступающими праздниками и новогодними каникулами!

Несмотря на то что уходящий год был таким сложным и непредсказуемым, я уверен, что мы не должны терять веру в новогоднее волшебство и исполнение самых заветных желаний, загаданных под бой курантов на Спасской башне Кремля.

Сейчас самое время отправить в прошлое все невзгоды 2020–го и вспомнить то хорошее, чем отметился этот год в нашей жизни — наверняка таких воспоминаний будет много. Пандемия и связанные с ней ограничения научили нас многому и многое же заставили пересмотреть, определить приоритеты и осознать всю хрупкость повседневности. И самое главное — понять, что нет ничего важнее здоровья родных и близких. Мы смогли приспособиться к новым реалиям, подстроить свой быт под современные условия и не утратить оптимизма.

Дорогие норильчане, впереди у нас 10–дневные каникулы, которые мы проведём в кругу семьи и друзей, окружённые многолетними традициями и новогодней сказкой. Я от всей души желаю вам и вашим близким, чтобы в новом, 2021 году в ваших домах всегда царили тепло, уют и достаток, чтобы всё загаданное в самую волшебную ночь в году обязательно воплотилось в жизнь. Здоровья вам, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, добра и праздничного настроения, окутанного запахами хвои и мандаринов!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска