Поздравление с наступающим Новым годом от Дмитрия Свиридова

Уважаемые жители Норильска и Таймыра! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть все пройденные испытания останутся в 2020 году, который для всех был таким непростым.

Пандемия стала самым серьёзным вызовом всему миру за последние десятилетия, не обошла она стороной и Красноярский край. Обстановка потребовала от нас сплочённости, единения, личной ответственности за здоровье близких. Хочу выразить бесконечную благодарность работникам здравоохранения, встретившим опасность в первых рядах, признательность волонтёрам, которые в трудный час пришли на помощь тем, кто в ней так нуждался. Этот год показал, как много среди нас отзывчивых и ответственных людей, готовых помочь, рискуя даже собственным здоровьем. С уверенностью и оптимизмом мы смотрим в будущее.

Важной исторической вехой в 2020 году стали изменения, принятые в Конституции. Мы вместе определили главные приоритеты развития России, которые будут прочным фундаментом государства на ближайшие десятилетия. Несмотря на пандемию, с гордостью и теплотой мы отметили 75–летие Великой Победы.

Сегодня можно сказать, что Красноярский край прошёл этот год достаточно уверенно. Мы исполнили все взятые на себя социальные обязательства, экономика после первых потрясений марта ко второму полугодию в целом стабилизировалась, у нас растущие показатели в добывающей отрасли и в обрабатывающем производстве, продолжает комплексно обновляться транспортная инфраструктура, на подходе крупные инвестиционные проекты — в том числе и на Таймыре. Главное — мы сумели сохранить стратегический вектор движения, который позволит нашему краю уверенно развиваться в ближайшие годы, создавать новые рабочие места, наращивать экономический потенциал, укреплять социальную сферу.

Дорогие земляки! Желаю всем, чтобы в 2021 году всё задуманное обязательно сбылось! Чтобы рядом с нами всегда были надёжные друзья и любящие близкие! Чтобы у нас всегда был повод заслуженно гордиться нашим Красноярским краем, нашим Заполярьем и его уникальными жителями! Пусть Норильск и Таймыр в целом, как и прежде, будут являться тем магнитом, который собирает смелых и профессиональных людей со всех уголков нашей большой страны! Крепкого здоровья и благополучия в Новом году!

Дмитрий Свиридов,

председатель Законодательного собрания Красноярского края