Поздравление с наступающим Новым годом от Николая Тимофеева

Дорогие норильчане!

Буквально несколько мгновений отделяет нас от нового, 2021 года.

Мы традиционно подводим итоги года и намечаем планы на будущее. Оглядываясь на уходящий год, отмечу, что для всех, и особенно для Норильска, это было время напряжённой работы. Год безоговорочно был сложным. Он принёс нам множество сюрпризов, в том числе не самых приятных.

2020 год заставил нас выйти из зоны комфорта во всех сферах жизни. В нашей жизни появились коронавирус, дистанционная работа, маски и множество запретов.

Год был полон поисков. Поисков решения жизненно важных для нашего города задач. Он проверял нас на прочность, решительность, умение молниеносно перестраивать свою привычную жизнь, преодолевать трудности — и мы эти испытания выдержали. Каждый норильчанин доказал, что он истинный северянин, которому любые сложности по плечу.

Я горд, что рождён на Севере, где люди отзывчивы и всегда придут на помощь своему товарищу.

2020 год мы провожаем с хорошими чувствами, ведь многое из того, что было задумано, стало реальностью. Большим итогом работы стала разработка комплексного плана социально–экономического развития Норильска. Начнётся его реализация уже в следующем году. Мы продолжаем стараться делать жизнь каждого норильчанина более комфортной, могу даже сказать, что Норильск ждёт второе рождение.

Дорогие друзья! Уходит в историю 2020 год, но с нами остаются тот новый опыт, те достижения и победы, которые он нам принёс. Остаются считанные часы, которые отделяют нас от той сказочной минуты, когда под бой кремлёвских курантов за праздничным столом с дорогими и любимыми людьми мы с благодарностью проводим старый год и с верой в лучшее встретим новый.

Желаю, чтобы в новом году сбылись ваши самые заветные желания и оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание.

С праздником, Норильск! С новым, 2021 годом!

Николай Тимофеев,

исполняющий полномочия главы Норильска