Поздравление с наступающим Новым годом от Николая Уткина

Дорогие норильчане!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новый год — это праздник, который близок и дорог каждому. Это праздник всей команды «Норникеля» и всех норильчан. Единая семья «Норникеля» — это мы с вами: рабочие и руководители, горняки и обогатители, металлурги и энергетики, ремонтники и транспортники. Несмотря ни на что, мы были, есть и остаёмся единой командой. И какие бы планы мы ни строили, они напрямую связаны с благополучием и успехом нашей компании и нашего города.

Каждый год мы оглядываемся на путь, который прошли в течение года, анализируем упущения, чтобы не повторять ошибок в будущем, и гордимся успехами, которых достигли. Весь прошедший год мы трудились в очень непростых условиях, но это не помешало нам достичь поставленных целей. Мы выполнили производственные планы, приступили к реализации крупнейших инвестиционных проектов — дали старт «Серной программе» и строительству третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики. Реконструировали два дома в Талнахе, превратив их в комфортное и современное жильё для наших работников. Открыли в Норильске новый спортивный объект — спортхолл «Айка», который, я уверен, станет любимым местом отдыха для всех горожан.

Спасибо всем, кто с полной отдачей трудился для общей цели! Наш сегодняшний успех — плод кропотливого труда тысяч людей. Наши планы — здоровые амбиции настоящих профессионалов. Именно поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом! Впереди годы, в течение которых мы будем благоустраивать наш суровый край, развивать производство и преобразовывать город.

Новый год — самый долгожданный, волшебный и по–семейному добрый праздник. По обычаю, он даёт нам надежду иметь в следующем году больше счастливых дней и достижений. Желаю каждому из вас большого личного счастья и крепкого здоровья! Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме будет тепло и уютно, пусть сбудутся все мечты! С Новым годом!

Николай Уткин,

старший вице–президент ПАО «ГМК «Норильский никель» — руководитель Норильского дивизиона