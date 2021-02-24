С новым именем

Туристический кластер «Порт Лиинахамари» является проектом «Норникеля», включает в себя развитие природного и экологического туризма. Проект уже получил статус резидента Арктической зоны и предполагает создание морской и прибрежной инфраструктуры мирового уровня для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга и морской рыбалки.

По словам топ-менеджера компании, закрытие на территории вредного производства компании даст новый импульс для развития территории, которая расположена недалеко от заповедника «Пасвик». Проект объединит различные достопримечательности Печенгского муниципального округа и позволит развивать такие виды туризма, как экспедиционный, круизный, спортивный, познавательный, исторический и промышленный.

По сообщению ресурса eco-tourism.expert.ru, в состав туристского кластера войдут две туристические деревни, гостиничный комплекс в поселке Титовка на 120 номеров уровня три звезды, восемь глэмпингов, сеть туристических маршрутов, благоустроенных троп к водопадам, две взлётно-посадочные полосы под самолеты малой авиации, автомобильные дороги, сети инженерной инфраструктуры.

Для подготовки кадров в сфере туризма, гостеприимства и городской среды Мурманский арктический госуниверситет (МАГУ) и Центр «Вторая школа» при поддержке «Норникеля» приступили к реализации проекта «Nickel - Tourism - 2025». Соответствующее Соглашение было подписано 9 февраля текущего года.

- Думаю, что именно благодаря подобным проектам развития Мурманскую область можно смело называть не только столицей Арктики, но и будущей туристической столицей, - подчеркнул вице-президент «Норникеля». - Создание альтернативной занятости и поиск новых векторов экономического развития региона - это один из центров приложения усилий «Норникеля» и правительства Мурманской области.