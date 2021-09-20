С первым снегом, Норильск!

В связи с осложнившимися погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции призывают всех быть особо внимательными на дорогах. Водителям стоит помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале между автомобилями. Обязательно включать внешние световые приборы, снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Также в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если за рулём вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

Дорожные полицейские также напоминают о необходимости своевременной смены летней резины на зимнюю.

Помимо снега сегодня ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с.