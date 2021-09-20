С первым снегом, Норильск!
С первым снегом, Норильск!
Сегодня утро норильчан началось с первого снега. Фотографии заснеженного города вмиг разошлись по социальным сетям. Как говорят горожане: «Лето кончилось, не успев начаться».
В связи с осложнившимися погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции призывают всех быть особо внимательными на дорогах. Водителям стоит помнить о скоростном режиме, дистанции и боковом интервале между автомобилями. Обязательно включать внешние световые приборы, снижать скорость вблизи пешеходных переходов.
Также в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если за рулём вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.
Дорожные полицейские также напоминают о необходимости своевременной смены летней резины на зимнюю.
Помимо снега сегодня ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с.