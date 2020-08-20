С пользой для всех

За последние несколько лет это уже второе подобное сооружение, запущенное на медном заводе в рамках проекта реконструкции системы охлаждения металлургических комплексов завода и создания собственного замкнутого цикла оборотного водоснабжения.



Башенные градирни медного завода были построены в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого столетия. Они были выполнены из дерева, но принцип работы применялся тот же самый, что и в современных конструкциях. Поступая в градирню, вода обрушивается с высоты и, низвергаясь вниз, охлаждается естественным взаимодействием с окружающей средой.



Согласно программе реконструкции новая градирня № 1 была сдана в эксплуатацию в 2011 году, до нынешнего времени она вместе с прудком охлаждения завода и сетями АО «НТЭК» компенсировала потребности металлургического производства в оборотной воде. При возведении градирни № 2 медный завод не только перешёл на автономное обеспечение производственных нужд, но и смог выполнить взятые на себя обязательства по прекращению разрешённого сброса воды в реку Щучью в объеме 550 тыс. куб. м в год и забора почти 600 куб. м в час из сетей АО «НТЭК».



В связи с вводом в технологическую цепочку обеих градирен производственники намерены отказаться от использования охлаждающего водоёма в районе привокзальной площади управления ПТЖТ. Это в свою очередь снизит риски на автодороге за счёт устранения испарений воды и тумана от технологического водоёма.