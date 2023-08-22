С помощью сервисов Yandex Cloud «Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии

В компании отметили, что ранее «Норникель» использовал для этих задач собственные серверы. Часть процессов, связанных с созданием технологий машинного обучения, удалось ускорить почти на 18%. Так, например, выделение собственных мощностей и настройка серверов под проект ранее могли занимать до 10 дней, в то время как в облаке это можно сделать за один день. На создание модели машинного обучения, разработку ПО и тестирование в собственной инфраструктуре могло уходить около месяца. Организация того же процесса в облаке позволила сократить эти сроки в среднем до 15-16 дней в зависимости от сложности задачи.

В частности, компания на платформе реализует три проекта: «Горно-геологическая информационная система», «АСУ «Горное планирование» и «Диспетчеризация подземных горных работ».

«Как и другие участники индустрии, мы только начинаем применять облака для отдельных проектов. Это связано с тем, что металлургические предприятия предъявляют высокие требования к информационной безопасности. До начала сотрудничества с Yandex Cloud мы провели ряд проверок и убедились в надёжности, стабильной работе и безопасности сервисов. Сейчас даже на примере небольших проектов мы видим, как ускоряется разработка продуктов. Нашим DevOps-инженерам легко дались переход и управление сервисами в облачной среде. Со многими задачами они справляются самостоятельно, без привлечения провайдера», — сообщил Алексей Манихин, директор по ИТ-стратегии и развитию «Норникеля».

«На глобальном рынке цифровое развитие промышленных гигантов давно и неразрывно связано с использованием облачных технологий. Уверен, что наличие сильных локальных игроков облачного рынка и большой запрос на создание новых цифровых решений со стороны участников индустрии также приведут к формированию между ними крепких технологических альянсов и, как следствие, ускорению развития и в масштабах нашего рынка. Первые шаги в этом направлении уже сделаны», — отметил Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud.

«Норникель» постепенно расширяет применение облачных технологий в задачах бизнеса. В частности, компания изучает возможности использования языковых моделей и глубокого анализа больших данных. Кроме того, специалисты планируют внедрить платформу DevSecOps для интеграции тестирования безопасности в разработку программного обеспечения.