Уважаемые горняки, работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Общеизвестно, что горняцкий труд — один из самых сложных. Во все времена в шахту шли закаленные, крепкие духом люди. А работа в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты требует от горняков особенной силы характера, мужества и братской взаимовыручки.

Не зря шахтерам посвящено множество фильмов, в их честь названы улицы. Памятник горнякам установлен и у нас в Талнахе на одноименной площади как признание ценности и важности горняцкого труда. Сам профессиональный праздник был учрежден 73 года назад - в знак признания огромного вклада горняков в победу в Великой Отечественной войне, в послевоенное восстановление народного хозяйства и всей страны.

Горнодобывающая отрасль во многом является определяющей не только для Норильского промышленного района, но и для всего большого Красноярского края. Она двигает вперед экономику, обеспечивает социальную стабильность и привлекательность региона. Энергия вашей работы генерирует заряд позитивных дел, направленных на развитие Красноярья и страны в целом.

Особые слова благодарности и низкий поклон – ветеранам, определившим высокую планку современного развития отрасли. С вашей трудовой биографией навсегда связаны история и слава Норильского комбината. На вас равняются нынешние поколения горняков, перенявшие многолетние традиции.

Сегодня в отрасли работают крепкие профессионалы, досконально знающие свое дело и эффективно решающие задачи, поставленные перед предприятием и регионом.

Дорогие горняки! От всей души желаю всем вам и вашим семьям крепкого здоровья, трудовых успехов и благополучия! Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно!