С сегодняшнего дня кафе и рестораны в нашем регионе могут работать без ограничений по времени

Такое решение принял губернатор края Александр Усс. Он внёс соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ранее в Красноярском крае было установлено ограничение по времени работы общепита — с 7.00 до 23.00. Сейчас же эти рамки решено убрать – кафе и рестораны смогут работать в индивидуальном графике с обязательной проверкой QR-кодов на входе.

«После введения системы предъявления QR-кодов, в том числе в общепите, было решено отменить все ограничения по времени работы заведений. Массовая вакцинация населения помогает нам постепенно отказываться от ранее принятых мер. Надеюсь, что параллельно с увеличением числа жителей, поставивших прививку, будет уменьшаться и количество ограничений», – отметил Александр Усс.