С сегодняшнего дня открыто движение в районе ул. Пушкина, 12

Подрядная организация ИП Иванцов выполняла на участке аварийно-восстановительные работы капитального характера путём вскрытия внутриквартального коллектора. Были заменены основания под телом канала, трубопроводы тепловодоснабжения и канализации, восстановлены строительные конструкции. Выполнен основной комплекс работ, позволяющий открыть участок дороги для транспорта. Подрядчик завершает монтаж сетей водоотведения с последующей теплоизоляцией сетей ТВСиК. Установленный по договору срок окончания работ – 2 ноября. Восстановить асфальтовое покрытие планируется до наступления заморозков при условии привлечения ресурсов ООО «ИЛАН».