С сегодняшнего дня Россия возобновляет авиасообщение ещё с восемью странами

Кроме того, Россия увеличит количество перелётов в Грецию по маршруту Москва - Афины - на два в неделю, с Азербайджаном (Москва - Баку), Арменией (Москва - Ереван), Катаром (Москва - Доха), Узбекистаном (Москва - Ташкент) и Таджикистаном (Москва - Душанбе) - на один рейс в неделю, с Египтом (Москва - Каир) и Сербией (Москва - Белград) - до семи рейсов в неделю, Москва - Минск до десяти раз в неделю на взаимной основе. К разрешённым рейсам добавился маршрут Москва - Мюнхен.

Также с 10 июня разрешены полёты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска