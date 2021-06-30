МАУ ИЦ «Норильские новости»

С сегодняшнего дня в Талнахе снят режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня в Талнахе снят режим повышенной готовности

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С сегодняшнего дня в Талнахе снят режим повышенной готовности

Об этом по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил глава Норильска Дмитрий Карасев.

С сегодняшнего дня в Талнахе снят режим повышенной готовности

Особый режим был введён в связи с повышением уровня воды в реке Талнахской. Причиной послужили обильные дожди, а также сход снежного покрова с гор. В результате река вышла из берегов, залив проезжую часть по ул. Михаила Кравца и подтопив жилой дом, также произошёл разлив в районе рудника "Маяк" через проливную дамбу.

Управление ГО и ЧС администрации Норильска ведёт постоянный мониторинг этих участков. Так как сейчас уровень воды в реке Талнахской находится на стандартной отметке, глава города предложил снять режим повышенной готовности. Предложение было единогласно поддержано решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также КЧС рекомендовала исследовать русло реки на предмет возможных заторов для своевременной расчистки в летний период.

Фото из открытых источников
30 июня в 18:10 430
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