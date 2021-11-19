С верой в победу

«Виктория» началась с Жени...

Многие, когда слышат о центре «Виктория», ошибочно принимают его за детский дом для особенных детей, где воспитанники пребывают круглосуточно и получают лечение.

– На самом деле реабилитационный центр для детей–инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями работает для всего населения, которое в этом нуждается, — поясняет Ирина Высоцкая — исполняющая обязанности директора центра «Виктория». — Мы предоставляем услуги детям с инвалидностью и ограничениями по здоровью. Сегодня у нас ими пользуются более восьмисот человек с разными диагнозами.

Идейным вдохновителем создания реабилитационного центра была Наталья Плотникова, сегодня депутат Норильского городского Совета, а 20 лет назад — молодая мама. У её новорожденного сына Жени из–за инъекции развилась энцефалопатия — гипоксия головного мозга. Тогда Наталья Алмазовна основала ассоциацию таких же родителей, как и она. Потом было несколько лет бюрократических мытарств, но в ноябре 2002 года, благодаря поддержке мэра Олега Бударгина, реабилитационный центр всё же открылся.

Сегодня «Виктория» может предложить многое. Здесь есть группы дневного пребывания, где с детьми работают с утра до вечера. Режим там схож с детсадовским: предусмотрены завтрак, обед, ужин и тихий час, всё остальное время — работа со специалистами. Есть отделения психолого– педагогической направленности, где с детьми занимаются логопеды, дефектологи, психологи. Сюда обращаются родители, чьи дети посещают детские сады и школы. Однако в общеобразовательных учреждениях не всегда хватает нужных специалистов, поэтому «Виктория» берёт на себя индивидуальную программу реабилитации.

– У нас достаточно сильный блок адаптивной и лечебной физкультуры, — рассказывает Ирина Высоцкая. — Здесь, в первую очередь, мы делаем акцент на профилактику, чтобы, например, ребёнок со статусом «ограниченные возможности здоровья» не ушёл в инвалидность. За девятнадцать лет мы наработали большой комплекс мероприятий — это и физиотерапия, и различные массажи, занятия в бассейне, жемчужные ванны. Все наши специалисты обучены по этим направлениям и имеют допуск к работе с детьми разных категорий, от лёгкой степени нарушений до тяжёлой. То есть от сколиоза и плоскостопия до детского церебрального паралича, который требует специализированного лечения на медицинском оборудовании.

Индивидуальный подход

Программа реабилитации ребёнка строго регламентируется 448–м Федеральным законом. В соответствии с ним строится и индивидуальная работа. С семьёй заключается договор, и ребёнок в течение 90 календарных дней получает услуги абсолютно бесплатно. Это может быть цикл, по 21 занятию каждый, можно сразу закрыть три месяца или выстроить особый маршрут, например, занятия два раза в неделю, тогда это получится полный учебный год.

– Платных направлений нет вообще, есть дополнительные услуги, — поясняет исполняющая обязанности директора центра. — Например, четыре года назад мы приобрели оборудования для слуховых тренировок «Томатис», которое способствует улучшению восприятия и переработки мозгом аудиоинформации. Это система отлично подходит для развития речевых функций и помогает детям с задержкой развития. Плата здесь чисто символическая, так как регламентируется положением о платных услугах. Тот же сеанс массажа у нас стоит 132 рубля.

Также в «Виктории» уделяют большое внимание и формированию эстетических навыков — здесь есть художественная, музыкальная и театральная студии. В последнее время в реабилитационном центре работают не только с детьми, но и с молодыми людьми от 18 до 30 лет, с которыми решают уже совершенно другие задачи — это трудотерапия, социализация, помощь в трудоустройстве.

– Нам важно научить, закрепить навыки, дать попробовать сделать самостоятельно и отпустить во взрослую жизнь, — поясняет Ирина Высоцкая. — Хочется, чтобы ребёнок и его родители не боялись своего диагноза, а общество перестало тыкать в наших детей пальцем, поняв, что они такие же, как и все, только с небольшими особенностями.

Шаг за шагом в будущее

В этом году сотрудники «Виктории» сделали своим воспитанникам спортивный подарок.

– Мы регулярно проводим анкетирование в центре по поводу нашей работы, — рассказывает методист Марина Миронова. — Родители отметили, что нужно больше именно спортивных активностей. Мы начали искать, что новое можно предложить нашим детям. Тогда и узнали об Special Olympics International — международной организации, занимающейся вопросами спортивных мероприятий для лиц с интеллектуальными отклонениями. Они пропагандируют много видов спорта, доступных всем. Тогда мы вышли на конкурс благотворительного фонда «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Наш проект назвали «Время играть и побеждать». Защитили его в номинации «Полюс энергии», получили финансовую поддержку и на выделенные деньги купили новое оборудование для воспитанников.

В «Виктории» занимается достаточно детей, которые хорошо развиты физически. Для них педагоги подобрали новый вид спорта — ходьба на снегоступах.

– В этом направлении даже проводят большие соревнования, — делится методист. — Мы поняли, что наши дети смогут это освоить и закупили десять пар обуви, которая известна ещё со времен палеолита, для новой секции «Ходьба и бег на снегоступах». Когда наши коллеги, социальные работники из Красноярска, узнали, что мы открываем для себя новое направление, сразу пригласили нас на соревнования. Они уже освоили снегоступы, вот и мы подучимся и с удовольствием примем этот вызов.

Работают в «Виктории» и с детьми, которые физически ограничены в своих возможностях, — это колясочники, а также плохо слышащие и плохо видящие, есть тотально глухие и слепые.

– Для них мы подобрали другое спортивное оборудование — шаффлборд. У нас их два вида — настольный и напольный. Игра схожа с кёрлингом. Такое же длинное узкое поле с зонами, куда нужно направить камень. Так же нужно занять самые выгодные позиции, удержаться там и не дать сопернику выбить вас. У нас могут соревноваться две команды по четыре человека. Это поможет детям в развитии логики, стратегии, меткости и работе в группе.

Сумма гранта — чуть больше одного миллиона рублей. На эти деньги в «Виктории» отремонтировали отдельный кабинет, закупили расходники для художницы Дарьи Утробиной, которая ярко оформила обновленное помещение, причём безвозмездно. Помимо настольного и напольного шаффлборд и снегоступов средств хватило и на покупку настольного аэрохоккея, надувного дартса и спортивной арки для старта и финиша, чтобы проводить соревнования для воспитанников на открытом воздухе. Задумались в реабилитационном центре открыть и ещё одно спортивное направление — «Скандинавская ходьба». Для занятий со снегоступами педагоги закупили специальные телескопические палки, чтобы детям было удобно передвигаться. Но ребята оказались такими ловкими, что управляются со снегоступами без всякой поддержки. Поэтому палки для ходьбы можно использовать в дополнительном направлении.

– Родители оценили новое оборудование «Виктории», — резюмирует Марина Миронова. — Сегодня начался набор в новые секции, уже разрабатывается расписание. В них могут заниматься дети с десяти лет, а также совершеннолетние выпускники центра, которые не только регулярно навещают нас, но даже создали свой клуб «Полюс».

Весной работники «Виктории» хотят уже провести соревнования по новым направлениям. Надеются, что их воспитанники освоят эти виды спорта и даже смогут выйти на международную Специальную Олимпиаду, зимние игры которой должны пройти в Казани в январе 2023 года.

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На новом месте

В следующем году «Виктория» переедет в здание на Богдана Хмельницкого, 20. Туда же переберутся Центр семьи «Норильский» и КЦСОН. Сегодня там вовсю идёт ремонт, сдача запланирована на весну, а летом планируется переезд.

Об обновлении реабилитационной системы города мечтает и идейный вдохновитель «Виктории» — Наталья Плотникова.

– Было бы здорово, если бы наш центр перешёл в ведомство министерства образования Красноярского края. Ведь реабилитация — это не только обеспечение необходимыми условиями семей, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья, это обучение их обычным навыкам. А учат–то в системе образования! Нас не надо водить за руку в магазин или другие необходимые учреждения, нас надо научить этому. Впрочем, наше государство уже пришло к этому, введя инклюзивное образование в детских садах и школах. Хочется создать образовательный центр для детей с ОВЗ, преимущественно с ментальными отклонениями. Там всё будет консолидированно и в одном месте. Первая ступень — проведение психолого–медико–педагогической комиссии. Она же должна подготовить методические рекомендации и индивидуальную программу под образовательный стандарт. А после — следующие возрастные ступени.