S7 Airlines расширил полётную программу в Таиланд

Наиболее интересующий норильчан рейс из Красноярска будет отправляться по воскресеньям начиная с 19 декабря. Обратно из Бангкока в Красноярск можно будет вылететь по субботам.

Также рейсы будут выполняться из Иркутска (раз в неделю по понедельникам начиная с 20 декабря), из Новосибирска (по субботам с 18 декабря), из Владивостока (по понедельникам с 20 декабря), из Хабаровска (по пятницам с 17 декабря).

Расписание рейсов и правила въезда в зарубежные государства и в Российскую Федерацию можно найти на сайте авиакомпании. Узнать точную информацию, забронировать и купить билеты можно также по телефону контактного центра авиакомпании 8 800 700–0707 (звонок по России бесплатный).