Самая старая сосна в крае станет памятником природы

По данным нацпарка «Шушенский бор», созданного в 1995 году, на его территории зарегистрирована сосна–долгожитель, которой уже 151 год. Дереву присудили статус охраняемого памятника природы.

- После камеральной обработки материалов, собранных московскими экспертами, сотрудникам парка был предоставлен отчет, полностью подтверждающий, точный возраст сосны - 151 год, а значит, она «появилась на свет» в 1869 году. Теперь сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России", - говорится в сообщении.

Специалисты московского Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» в рамках Всероссийской программы «Деревья-памятники природы» сообщают, что это самая старая сосна в бору.