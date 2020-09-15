Самоизоляции нет

В связи этим пункты 3.2 и 3.3 Указа губернатора Александра Усса от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» утратили свою силу.

Это значит, что четырнадцатидневный режим самоизоляции по прилёте в город отменён. Теперь все граждане могут сразу приступать к работе, либо идти в школу и детский сад.