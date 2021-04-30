Самолёты, следовавшие в Норильск, приземлились в других городах

Воздушные суда сели в Нижневартовске из-за плохой погоды в пункте назначения.

29 апреля в аэропорту Нижневартовска произвели вынужденную посадку два самолёта авиакомпании S7, следовавшие по маршрутам Новосибирск — Норильск и Москва — Норильск, а также самолёт авиакомпании NordStar, летевший из Красноярска в Норильск, в связи с неблагоприятными метеоусловиями местного аэропорта. 236 пассажиров разместили в гостинице.