Самовольно установленные вдоль дорог контейнеры вывезут

Они мешают как ремонту дорожного полотна, так и уборке снега. Как пример, контейнеры и балки возле гаражей на Голиково. Данные объекты, если не найдутся владельцы, будут признаны бесхозным имуществом и вывезены.

Процедура эта длительная. Сначала на объекте размещается уведомление от управления по содержанию и строительству автомобильных дорог администрации города о необходимости самостоятельно вывезти его до определённого числа, далее информация передаётся в управление имущества. Затем суд должен признать объект бесхозным. И лишь после этого, на основании судебного решения, он вывозится на специализированную площадку.

Хозяина брошенного имущества ожидает штраф за самовольное размещение и компенсация расходов за вывоз. Если же владельца не находят, то контейнер вместе со всем, что находится внутри, остаётся на специальной площадке навсегда. Для того чтобы узнать информацию о своём балке или контейнере, норильчанам следует обращаться в «Норильскавтодор» по телефонам: 34-74-63, 34-77-37, 34-77-36.