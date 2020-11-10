Самый нижний горизонт

На «Комсомольском» продолжается реализация проекта «Рудник «Комсомольский»: нижний горизонт» (РК-НГ). Это многоэтапный, крупномасштабный стратегический проект, цель которого – вскрытие и отработка рудной залежи «С-2» крупнейшего в России Октябрьского медно-никелевого месторождения. Планируется, что рудные запасы этой залежи предприятие будет разрабатывать до 2049 года.

Проект стартовал в 2012 году, и к 2017 году шахтостроители передали в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в рамках которого было построено: 3529 м горных выработок, отбито 62 800 м3 горной массы, смонтировано порядка 107 тонн металлоконструкций, оборудования и различных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию первого пускового увеличил рудную базу «Комсомольского» на 100 тысяч тонн богатой руды в год. Стоимость пускового комплекса составила более 1,5 млрд рублей. Второй пусковой комплекс разбит в свою очередь на три этапа, первый из которых сегодня фактически завершён. За это время было построено 5000 м горных выработок, поднято на-гора более 80 000 м3 горной массы. Ввод в эксплуатацию первого этапа второго пускового комплекса позволит добывать руднику «Комсомольский» дополнительно на 175 тысяч тонн богатой руды в год. Шахтостроители приступили к строительству второго этапа второго пускового комплекса. Завершение проекта в целом запланировано на 2023 год.