МАУ ИЦ «Норильские новости»

Самый нижний горизонт

Самый нижний горизонт

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Самый нижний горизонт

Максимальной глубины проходки достигли шахтостроители на руднике «Комсомольский». Здесь закончено строительство и вводится в эксплуатацию сразу несколько объектов: транспортный горизонт на отметке 950 м, откаточный горизонт - 950 м и вентиляционно-закладочный горизонт -900 м. По словам главного инженера ШПУ-4 ООО «Заполярная строительная компания» Виктора Гревцева, на таких глубоких отметках рудник ещё не работал.

Самый нижний горизонтСамый нижний горизонтСамый нижний горизонтСамый нижний горизонт

На «Комсомольском» продолжается реализация проекта «Рудник «Комсомольский»: нижний горизонт» (РК-НГ). Это многоэтапный, крупномасштабный стратегический проект, цель которого – вскрытие и отработка рудной залежи «С-2» крупнейшего в России Октябрьского медно-никелевого месторождения. Планируется, что рудные запасы этой залежи предприятие будет разрабатывать до 2049 года.

Проект стартовал в 2012 году, и к 2017 году шахтостроители передали в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в рамках которого было построено: 3529 м горных выработок, отбито 62 800 м3 горной массы, смонтировано порядка 107 тонн металлоконструкций, оборудования и различных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию первого пускового увеличил рудную базу «Комсомольского» на 100 тысяч тонн богатой руды в год. Стоимость пускового комплекса составила более 1,5 млрд рублей. Второй пусковой комплекс разбит в свою очередь на три этапа, первый из которых сегодня фактически завершён. За это время было построено 5000 м горных выработок, поднято на-гора более 80 000 м3 горной массы. Ввод в эксплуатацию первого этапа второго пускового комплекса позволит добывать руднику «Комсомольский» дополнительно на 175 тысяч тонн богатой руды в год. Шахтостроители приступили к строительству второго этапа второго пускового комплекса. Завершение проекта в целом запланировано на 2023 год.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
10 ноября в 10:34 590
Рудник"Комсомольский"ООО "ЗСК"
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