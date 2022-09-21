Сбербанк примет участие в решении приоритетных для Норильска задач

Свои подписи в документе стороны поставили после рабочей встречи в администрации Норильска. Соглашение предусматривает совместную работу в решении целого ряда актуальных для города задач.

«Я благодарен руководству банка за внедрение уже действующих в Норильске проектов. Что же касается соглашения, особое внимание в его рамках будет уделено взаимодействию в реализации программ инфраструктурного развития Норильска, жилищного строительства и благоустройства, модернизации сфер ЖКХ и дорожного хозяйства. Совместная работа будет вестись в области повышения эффективности транспортной инфраструктуры, внедрения системы безналичных платежей и развития цифровых сервисов в общественном транспорте. Отдельными пунктами в соглашении значатся вопросы развития малого и среднего предпринимательства, внедрения проектов в рамках цифровой трансформации экономики и социальной сферы города, включая использование интеллектуальных технологий в системе «Безопасный город», — сказал Дмитрий Карасев.

Также усилено сотрудничество города и банка с в области развития современных банковских технологий, повышения финансовой и цифровой грамотности населения в целом.

«Сегодня экосистема Сбера плотно взаимосвязана с городами и целыми регионами. Мы готовы делиться своим опытом, кейсами по внедрению финансовых и цифровых решений в различные отрасли, предлагаем удобные инструменты для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Совместная работа позволит качественно встраивать новые технологии в жизнь горожан, повышать уровень комфорта и безопасности», — отметил Антон Милютин.

Соглашение вступило в силу с момента его подписания.