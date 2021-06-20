Сделано с умом

Почва для размышлений

Вместе с краевыми чиновниками в Заполярье приехала целая группа учёных Сибирского федерального университета, в том числе специалисты по коммунальной инфраструктуре, проектированию и дорожному строительству.

– Наша задача — помочь городу в решении вопросов реновации жилого фонда, — пояснил советник губернатора, заведующий кафедрой СФУ Анатолий Матюшенко. — Основные проблемы, которые мы видим сейчас, связаны с растеплением грунтов под свайными основаниями зданий. Университет готов провести необходимые обследования, предложить самые современные технологии и материалы для «лечения» поверхности железобетона и прокладки новых коммуникаций.

Красноярская делегация работала в Норильске в рамках исполнения четырёхстороннего соглашения. Уже этим летом в нашем городе приступят к обновлению коллекторного хозяйства, стартуют проекты по термостабилизации грунтов под многоквартирными домами. Логично, что делегацию возглавил замминистра Евгений Гаврилов. Часть его коллег входит в рабочую группу минпрома края по реализации отраслевых мероприятий, которые должны быть выполнены с максимальным применением инновационных методов.

По словам Евгения Гаврилова, термостабилизация грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами должна быть проведена до 2024 года. За это время планируется выполнить работы на десяти многоквартирных домах на сумму более 600 млн рублей. Первый этап термостабилизации грунтов пройдёт в 2022 году. Сейчас подрядные организации проводят изыскательные работы, идёт разработка проектно–сметной документации. К концу года будут готовы документы на первые 3–4 многоквартирных дома.

Одной из опытных разработок, направленных против растепления оснований зданий, стал монтаж в Талнахе на ул. Бауманской, 26 и 28, специальной установки проморозки и стабилизации грунта. По словам генерального директора УК «СеверныйБыт» Надежды Оробинской, проект был внедрён два года назад, когда ситуация стала неблагополучной.

– Дома стоят на контроле с 1999 года, — рассказала Надежда Оробинская. — Усадка доходила до критических значений, и нужно было срочно принимать решение, состояние зданий приближалось к аварийному. Выход был найден: подходящая технология обнаружилась в Тюмени, и по этому образцу мы построили свою работу. Суть — в проморозке свайных оснований. В растеплённом грунте сваи находятся как бы в подвешенном состоянии. Чтобы добиться устойчивости, нужно, чтобы они были скованы льдом. В первый год полноценного эффекта достичь не удалось из–за тёплой зимы. Следующая зима выдалась очень холодной, и специалистам удалось добиться нужного результата — образования прочной ледяной подушки под обоими зданиями.

В продолжение темы стоит добавить, что модернизация коллекторного хозяйства Норильска обойдётся в 1 млрд 600 млн рублей — в её рамках заменят коммунальные сети общей протяжённостью 12,5 км. Это позволит предоставлять коммунальные ресурсы жителям с надлежащим качеством и в полном объёме. До 2024 года планируется отремонтировать семь участков, три из которых — за счёт средств компании «Норникель» и четыре участка — за счёт федерального, краевого и местного бюджетов.

– К сентябрю будет готова проектно–сметная документация и завезены материалы, — сообщил Евгений Гаврилов. — Всего в этом году предполагается выполнить работы на общую сумму около 400 млн рублей, из которых 360 млн рублей поступят от «Норникеля» и 40 млн рублей — средства местного бюджета.

Сфера интересов

В ходе своего визита министерская группа встретилась с представителями управляющих компаний, чтобы ознакомиться с их предложениями. Заинтересованность представителей края ко всему прочему была обусловлена и положительным норильским опытом в области жилищно–коммунального хозяйства. По словам замминистра Гаврилова, на общем фоне отраслевых предприятий ЖКХ норильчане в крае занимают лидирующие позиции, в том числе и по собираемости коммунальных платежей, достигающей 95%.

На встрече поднимались вопросы взаимодействия с подрядчиками, которые занимаются текущим и капитальным ремонтом жилого фонда, некоторые аспекты юридических отношений с собственниками жилья, муниципальной властью и меры по соблюдению федерального законодательства. Представители компании–производителя лифтового оборудования обсудили сотрудничество с управляющими организациями в домах, где по муниципальной программе планируется замена лифтов.

Также норильчанам предложили варианты применения инновационных технологий и современных материалов в коммунальной сфере и даже продемонстрировали образцы. В арсенале учёных есть технологии восстановления бетонных конструкций, газобетонных плит жилых зданий, масса разработок, которые сегодня в России называют «наилучшими доступными технологиями» (НДТ). Учёные говорят, что их предложения не имеют ничего общего с отвлечённым теоретизированием, а основаны на уже воплощённых в жизнь проектах — эти наработки вполне можно использовать в условиях Заполярья.

С первых минут общения с представителями УК у специалистов из Красноярска возникли вопросы к качеству горячей воды, циркулирующей в городских сетях. Дело в том, что с ТЭЦ она поступает недостаточно подготовленной, а это приводит к коррозии трубопроводов, зашлаковыванию, уменьшению теплоотдачи, частым аварийным ситуациям в жилых домах и, как следствие, к преждевременному износу оборудования и сетей. Справиться с этой проблемой, по словам специалистов, могут хорошо зарекомендовавшие себя технологии — такие как, например, использование труб с многослойной полимерной изоляцией.

– В программе модернизации и реновации Норильска используются федеральные деньги, — говорит Анатолий Матюшенко. — Значит, здесь будут работать федеральные надзорные органы, одна из задач которых — следить за тем, каким образом здесь применяются НДТ.

Рабочий механизм

По итогам работы группы совместно с муниципалитетом было достигнуто понимание механизма проведения целого ряда мероприятий.

– В числе прочих на итоговом совещании в администрации города обсуждались вопросы привлечения к ремонтам в Норильске предприятий из других районов Красноярского края, — сказал Евгений Гаврилов. — Есть целая группа специализированных организаций, которые обладают соответствующими мощностями, квалификацией и готовы приступить к работе. Я думаю, с этим мы сможем помочь городу.

– На реформирование и модернизацию систем ЖКХ Норильска выделено 2 млрд 260 млн рублей на период до 2024 года, — прокомментировал результаты совместной работы с министерской группой глава Норильска Дмитрий Карасев. — Это средства краевого, федерального, местного бюджетов, а также поступления от «Норникеля». А в целом комплексный план реформирования предусматривает до 2024 года финансирование в сумме более 19 млрд рублей и до 2035–го — 120 млрд рублей.