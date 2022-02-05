Сделать город лучше

Экология

В Норильск с рабочей поездкой прибыл Владимир Владимирович Бурматов. В программу визита вошло посещение производственных площадок «Норникеля» для оценки реализации экологических программ, а также объектов реновации.

Совместно с главой Норильска Дмитрием Карасевым и вице–президентом «Норникеля» Андреем Грачевым, Владимир Бурматов посетил строительную площадку проекта «Надеждинский металлургический завод имени Бориса Ивановича Колесникова. Нейтрализация серной кислоты».

Далее был произведён осмотр места ликвидации аварии на ТЭЦ–3. Делегация ознакомилась с ходом работ по рекультивации земель, загрязнённых в результате разлива дизельного топлива.

Особый интерес у депутата вызвал крупнейший проект реновации — жилое образование Оганер. Он осмотрел новое пожарное депо и площадку для строительства будущих многоэтажных домов.

– Реновация города — это здоровая амбиция и мощная заявка на будущее развитие. Это окончательная точка в разговорах о том, может ли большое норильское производство функционировать как вахта. Однозначно нет! Надо забыть про все эти разговоры и развивать Норильск, делать его комфортным для постоянного проживания, как это и задумывалось изначально, — озвучил своё мнение Владимир Бурматов.

Промплощадка

Отвечая на вопросы журналистов о цели рабочей поездки, Владимир Бурматов выделил «Серный проект»:

– Собственно, ради него и организована поездка. О нём много говорят, но мне бы хотелось увидеть всё своими глазами. В России много производств, где диоксид серы образуется как

побочный продукт. Однако таких решений по его сбору и переработке нет нигде. В перспективе будет практически безотходное производство, к тому же экологически эффективное.

После ознакомления с ходом ликвидации аварии на ТЭЦ–3 депутат порекомендовал другим регионам использовать норильский опыт:

– Внимательно наблюдаем за качеством реализации инженерных решений по предотвращению и ликвидации экологических трагедий наподобие разлива топлива. В стране техногенные аварии случаются, в том числе из–за износа оборудования. Но участники событий реагируют по–разному. То, как отреагировали в Норильске, какие меры по минимизации загрязнения были приняты, стоит внимательнейшим образом изучить и использовать этот опыт в других регионах.

Реновация

Безусловно, депутат–эколог не смог пройти мимо нового витка развития Норильска — реновации. Это вопрос экосистемы моногорода. У нас в стране большое количество городов, в которых имеются градообразующие предприятия, и там отношения строятся по–разному. В то время как «Норникель» проявляет себя как социально–ответственная компания.

– «Норникель» берёт на себя финансовые обязательства по многим социальным проектам города. В планах строительство школы по образу и подобию гимназии Примакова. Особое внимание уделено строительству поликлиники на 1000 посетителей в день в районе Талнах — передового многоотраслевого медицинского учреждения полного цикла. Это планы на ближайшие два–три года. А уже сегодня, например, открыто пожарное депо в Оганере. По словам исполняющего обязанности министра МЧС Александра Чуприяна, новое депо — лучшее в Красноярском крае. Культура и искусство также не останутся без внимания. Сейчас в Норильске недостаточно пространств для выставочной деятельности. Такой инновационной площадкой станет музей современного искусства АММА. Особо бы выделил проект по застройке Оганера. Это, пожалуй, один из самых перспективных районов. Там будут построены 35 жилых домов, не говоря уже о детских садах, школах и других объектах жизнеобеспечения, – рассказал о планах вице–президент «Норникеля» Андрей Грачев.

Владимир Бурматов, в свою очередь, оценил вклад «Норникеля» в развитие Норильска:

– Градообразующее предприятие несёт беспрецедентные затраты, которые никогда не окупятся. Поэтому финансовые вложения в производство и в город впечатляют. Такой подход может служить примером для других производственных гигантов страны.

Глава города Дмитрий Карасев отметил важность реализуемых проектов и добавил, что администрация Норильска всегда находится в контакте с градообразующим предприятием:

– Помимо прочего, мы совместно реализуем большую экологическую уборку. Мероприятие осуществляется не только на производственных территориях, но и на землях неразграниченной собственности, за которые отвечает муниципалитет. Осуществляются мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда в виде несанкционированных свалок. Также разработано техническое задание по озеленению города. Сейчас оно проходит согласование в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края. Для качественного улучшения экосистемы окружающего нас пространства было создано Муниципальное казённое учреждение «Управление экологии». Совместными усилиями администрации города и «Норникеля» мы намерены в течение ближайших лет сделать Норильск лучше».