Художники завершили работу над художественной росписью на входных группах четырёх подъездов дома на ул. Пушкина, 12
Художники завершили работу над художественной росписью на входных группах четырёх подъездов дома на ул. Пушкина, 12
Роспись посвящена временам года на Таймыре.
К творческому заданию привлекли художников академии им. С. Г. Строганова, они работали над ним втроём несколько недель. Как отмечают в Агентстве развития Норильска, проект этот - совместный. Идея принадлежит жильцам, воплощение - дело рук АРН и мастеров, с которыми агентство сотрудничает уже четыре года.
В АРН полагают что желание норильчан менять что-то в городе к лучшему - крайне важный фактор. В прошлом году, когда приступали к реализации мастер-плана двора на ул. Талнахской, 10 и 10а, жильцы дома на ул. Пушкина, 12, тоже захотели обновлений и обратились в АРН. Они сами предложили оформить подъезды картинами четырёх времён года. Автором эскизов выступил Павел Юдин, один из педагогов Строгановского училища, он же - руководитель группы художников-монументалистов, работавших в итоге на объекте. Эскизы согласовали с активистами из числа жителей дома.
По словам художников, силикатная краска, которую они применяли, способна выдержать условия Севера: выполненная в прошлом году имитация мозаики «Олимпийцы» на ул. Комсомольской, за прошедшее время нисколько не потеряла в цвете.
Павел Юдин отметил, что работу завершили в срок, всё получилось, как планировали: «Мы результатом довольны, жители тоже рады. В процессе росписи главная сложность была в погоде: очень холодно работать у цоколя, особенно при дожде и +5 градусах - мы промокли с головы до ног».
Художник выразил надежду, что проекты, связывающие строгановских мастеров с Норильском, продолжатся, и он хотел бы сделать для нашего города поистине впечатляющую работу - возможно, для общественных зон.
- Она должна отражать характер города и дух сильных людей. Он почти выветрился в мегаполисах, но здесь ощущается героика, преодоление, связанные с трудными условиями Крайнего Севера. Возможно, это будет монументальное произведение на тему Норильска, человека и его героев, личностей, вошедших в историю города. Моя идея состоит в том, чтобы вернуть в пространство архитектуры образ человека труда и вообще человека.
Павел Юдин напомнил, что АРН разработала большую программу «Легенды города» как раз по этой тематике - «Легенды города». Сейчас проект находится на рассмотрении. «Эта серия мозаичных панно грандиозна для норильских масштабов. Если проект будет воплощён в жизни, это ярко выделит Норильск из числа прочих городов, - считает он. - Конечно, есть хорошо узнаваемые лица - Урванцев, Бегичев, Нансен. Но есть и герои, о которых хорошо было бы напомнить, которых должны знать».
Представители управляющей компании, обслуживающей дом, поблагодарили АРН и художников за столь удачное сотрудничество. Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора управляющей компании «Жилкомсервис-Норильск», напомнила, что это уже второе здание, украшенное по инициативе агентства, первым был дом на ул. Московской, 4, где художники изобразили в 3D огромный дирижабль.
«Теперь искусство буквально входит в наши дома. Большое спасибо специалистам АРН, которые помогают делать город краше, и художникам, выполнившим замечательную работу. К сожалению, фонд регионального оператора не успел выполнить капремонт фасада здания, он запланирован на будущий год, а сами работы продлятся два года. Но на это время мы укроем картины, чтобы сохранить их. Надеемся, они будут украшать входные группы подъездов долгие годы, наша же задача - раз в год промывать их тёплой водой», - сказала Ольга Сарычева.
Она также пояснила, почему картины сейчас накрыты полиэтиленовой плёнкой. Этого требует технология росписи: защитное покрытие останется до следующего года, пока будет кристаллизироваться и затвердевать материал, использованный для росписи.
А в АРН по-прежнему готовы рассмотреть и поддержать другие интересные идеи инициативных норильчан. Обращаться можно на сайт агентства, либо лично или по телефону.