Художники завершили работу над художественной росписью на входных группах четырёх подъездов дома на ул. Пушкина, 12

К творческому заданию привлекли художников академии им. С. Г. Строганова, они работали над ним втроём несколько недель. Как отмечают в Агентстве развития Норильска, проект этот - совместный. Идея принадлежит жильцам, воплощение - дело рук АРН и мастеров, с которыми агентство сотрудничает уже четыре года.

В АРН полагают что желание норильчан менять что-то в городе к лучшему - крайне важный фактор. В прошлом году, когда приступали к реализации мастер-плана двора на ул. Талнахской, 10 и 10а, жильцы дома на ул. Пушкина, 12, тоже захотели обновлений и обратились в АРН. Они сами предложили оформить подъезды картинами четырёх времён года. Автором эскизов выступил Павел Юдин, один из педагогов Строгановского училища, он же - руководитель группы художников-монументалистов, работавших в итоге на объекте. Эскизы согласовали с активистами из числа жителей дома.

По словам художников, силикатная краска, которую они применяли, способна выдержать условия Севера: выполненная в прошлом году имитация мозаики «Олимпийцы» на ул. Комсомольской, за прошедшее время нисколько не потеряла в цвете.

Павел Юдин отметил, что работу завершили в срок, всё получилось, как планировали: «Мы результатом довольны, жители тоже рады. В процессе росписи главная сложность была в погоде: очень холодно работать у цоколя, особенно при дожде и +5 градусах - мы промокли с головы до ног».

Художник выразил надежду, что проекты, связывающие строгановских мастеров с Норильском, продолжатся, и он хотел бы сделать для нашего города поистине впечатляющую работу - возможно, для общественных зон.

- Она должна отражать характер города и дух сильных людей. Он почти выветрился в мегаполисах, но здесь ощущается героика, преодоление, связанные с трудными условиями Крайнего Севера. Возможно, это будет монументальное произведение на тему Норильска, человека и его героев, личностей, вошедших в историю города. Моя идея состоит в том, чтобы вернуть в пространство архитектуры образ человека труда и вообще человека.

Павел Юдин напомнил, что АРН разработала большую программу «Легенды города» как раз по этой тематике - «Легенды города». Сейчас проект находится на рассмотрении. «Эта серия мозаичных панно грандиозна для норильских масштабов. Если проект будет воплощён в жизни, это ярко выделит Норильск из числа прочих городов, - считает он. - Конечно, есть хорошо узнаваемые лица - Урванцев, Бегичев, Нансен. Но есть и герои, о которых хорошо было бы напомнить, которых должны знать».

Представители управляющей компании, обслуживающей дом, поблагодарили АРН и художников за столь удачное сотрудничество. Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора управляющей компании «Жилкомсервис-Норильск», напомнила, что это уже второе здание, украшенное по инициативе агентства, первым был дом на ул. Московской, 4, где художники изобразили в 3D огромный дирижабль.

«Теперь искусство буквально входит в наши дома. Большое спасибо специалистам АРН, которые помогают делать город краше, и художникам, выполнившим замечательную работу. К сожалению, фонд регионального оператора не успел выполнить капремонт фасада здания, он запланирован на будущий год, а сами работы продлятся два года. Но на это время мы укроем картины, чтобы сохранить их. Надеемся, они будут украшать входные группы подъездов долгие годы, наша же задача - раз в год промывать их тёплой водой», - сказала Ольга Сарычева.

Она также пояснила, почему картины сейчас накрыты полиэтиленовой плёнкой. Этого требует технология росписи: защитное покрытие останется до следующего года, пока будет кристаллизироваться и затвердевать материал, использованный для росписи.

А в АРН по-прежнему готовы рассмотреть и поддержать другие интересные идеи инициативных норильчан. Обращаться можно на сайт агентства, либо лично или по телефону.