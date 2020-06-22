Сегодня - День памяти почётного гражданина города Норильска известного полярного путешественника Василия Рыжкова

Сегодня исполняется 24 года с тех пор, как 22 июня 1996 года Василий Рыжков во время испытательного полёта на дельтаплане в районе Талнаха трагически погиб вместе со своим товарищем Николаем Акименко. Памятная доска в честь Василия Рыжкова была установлена сначала на бывшем здании ВГСЧ, где он трудился горноспасателем. Несколько лет назад её перенесли на фасад дома на улице Маслова, 3а, - здесь он одно время жил со своей семьёй.

Первоклассный альпинист, мастер спорта международного класса, член Русского географического общества РАН, член Международной ассоциации путешественников, он в начале 1990-х участвовал в трёх арктических экспедициях, был штурманом автономной полюсной экспедиции «Полярная дуга» в 1994-м, участником лыжного перехода по Антарктиде - в 1995-м. За участие в экспедиции «Полярная дуга» был удостоен ордена «Дружба народов» и звания почётного гражданина города Норильска за достижение Северного полюса в составе этой экспедиции.

Норильчане верно хранят память о Василии Рыжкове, прославившем наш город, в который приехал из Майкопа в 1974 году. Сегодня талнахские барды в 19 часов по традиции придут к мемориальной доске, чтобы спеть любимые песни друга, который и сам был исполнителем авторских песен. А в Талнахском филиале Музея Норильска, который проводит летние онлайн-маршруты для школьников, сегодня познакомят ребят с историями путешествий нашего выдающегося земляка по Таймыру.