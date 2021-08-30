Сегодня горячая вода появится во всех домах Центрального района

Он напомнил, что горячая вода традиционно появляется в домах к 1 сентября, отопление также подаётся на социальные объекты, чтобы прогреть здания: «Прежде чем подать воду и отопление, требуется провести проверку гидравлики, промыть сети и только потом запускать. Уже сегодня горячая вода поступит во все дома Центрального района. Делается это постепенно: управляющие компании подключают здание за зданием. Параллельно с сегодняшнего дня начнём запуск отопления».

Дмитрий Карасев отметил, что Центральный район уже готов к подаче горячей воды, за ним последуют Оганер и Кайеркан, последним станет Талнах. Глава Норильска добавил, что поставлена задача до 1 сентября дать воду во всех районах города.

Дмитрий Литвинов, первый заместитель генерального директора НТЭК, в свою очередь пояснил, что для подачи ресурса в дома компания провела в межотопительный период комплекс ремонтных работ, в том числе ремонт основного генерирующего и теплофикационного оборудования электростанций (бойлерные группы, насосный парк, водогрейные котлы). Выполнен ремонт на магистральных тепловых сетях – вплоть до замены участков трубопроводов: этим летом обновили более 20 км труб.

«На данный момент проведена промывка тепловых сетей всех районов, завершены гидравлические испытания в Центральном районе и Кайеркане. Тепловые сети жилого сектора испытания выдержали, и мы готовы подавать теплоноситель. В Талнахе испытания запланированы на сегодня. По их результатам будут собраны тепловые схемы для подачи теплоносителя на жилой сектор», - резюмировал Дмитрий Литвинов.