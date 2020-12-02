Сегодня и завтра в городе сохранится штормовое предупреждение, но метель будет стихать

Завтра в городе будет преобладать западный ветер 12-17 м/с, порывами до 25-30 м/с, температура воздуха составит -4-9ºС. По словам специалистов, город накрыл активный циклон, пришедший с северо-запада, что традиционно для этого времени года. Ему на смену ждут антициклон, а с ним и снижение ветра и постепенное похолодание, и уменьшение количества осадков. К сожалению, насколько длительным оно будет, синоптики не пояснили, поскольку наиболее верны прогнозы на 1-3 суток. Если верить интернет-синоптикам, то Gismeteo прогнозирует следующую неделю устойчиво морозной, с температурой ниже -20ºС. Насколько это верно - покажет время.

Напомним, сегодня сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное с 19.00 29.11.20.

В Норильске снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер юго-западный 10-15 м/с, порывы 25-30 м/с, температура воздуха -2-7ºС.

С 8 ч утра по решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения автотранспорта категории В. Движение автобусов 31 и 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Для доставки авиапассажиров в аэропорт «Норильск» выделяются дополнительные автобусы 33-го маршрута, отправление от АДЦ Норильска по мере накопления авиапассажиров.

В связи с неблагоприятной погодой ученикам всех параллелей разрешено не посещать занятия.