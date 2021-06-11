Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода

По предварительным данным, во время работ обрушился пол галереи. В это время три сотрудника подрядной организации осуществляли работы по замене металлоконструкций на высоте около 10 метров. После обрушения один из рабочих упал, от полученных травм мужчина скончался в скорой помощи.

На месте событий с целью установления обстоятельств проиcшествия работают прокурор Норильска, спасательная служба и правоохранительные органы.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.