Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода
Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода
Как сообщает прокуратура Норильска, обрушение произошло в 16.58.
По предварительным данным, во время работ обрушился пол галереи. В это время три сотрудника подрядной организации осуществляли работы по замене металлоконструкций на высоте около 10 метров. После обрушения один из рабочих упал, от полученных травм мужчина скончался в скорой помощи.
На месте событий с целью установления обстоятельств проиcшествия работают прокурор Норильска, спасательная служба и правоохранительные органы.
В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.