МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода

Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода

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Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода

Как сообщает прокуратура Норильска, обрушение произошло в 16.58.

Сегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопроводаСегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопроводаСегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопроводаСегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопроводаСегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопроводаСегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопроводаСегодня на Надеждинском металлургическом заводе обрушилась галерея технологического трубопровода

По предварительным данным, во время работ обрушился пол галереи. В это время три сотрудника подрядной организации осуществляли работы по замене металлоконструкций на высоте около 10 метров. После обрушения один из рабочих упал, от полученных травм мужчина скончался в скорой помощи.

На месте событий с целью установления обстоятельств проиcшествия работают прокурор Норильска, спасательная служба и правоохранительные органы.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности. По её результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

11 июня в 09:30 660
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