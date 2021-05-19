Сегодня на широте Норильска наступает календарный полярный день

Не всем в радость такое положение вещей – люди теряют сон, путаются во времени. Наверное, у каждого есть в запасе история, когда гости нашего города пытаются уехать в аэропорт среди ночи, попавшись на безвременье полярного дня.

Как и в случае с полярной ночью, не все способны нормально пережить этот период. Поэтому по мере возможностей стараются искусственно создать себе условия нормальной смены дня и ночи – вешают дома плотные тёмные шторы, спят с повязкой на глазах, чётко соблюдают распорядок дня.

Зато не отнять на Севере прелесть белых ночей – когда по городу можно гулять до утра, когда в поездке на природу приходит ощущение абсолютного счастья, потому что закат все не наступает, спать совсем не хочется и даже появляется иллюзия экономии времени – экономии жизни, так сказать…