Сегодня на ул. Советской загорелся коллектор

В норильском управлении ГО и ЧС мгновенно отреагировали и пояснили, что возгорание произошло в районе жилого дома по адресу: ул. Советская, 14. Под аварийное отключение электроэнергии попали 20 жилых домов, четыре школы и три детских сада. Пострадавших нет. По предварительно версии, в коллекторе загорелись минеральная вата и кабель электропроводки.

Также в результате пожара возникли перебои со связью, поэтому пока для вызова скорой медицинской помощи норильчанам следует обращаться по телефонам: 8-913-498-00-59 или 112, для связи со службой пожарной охраны — по телефонам: 8-923-272-13-79 или 112.

Глава города Дмитрий Карасев на своей странице в Instagram прокомментировал ситуацию:

"Возгорание коллектора в районе пересечения Ленинского пр. и ул. Советской оперативно ликвидировано. К сожалению, отключена электроэнергия в жилых домах, расположенных в данном районе. Уверен, что в ближайшее время, приблизительно в течение 5–6 часов, подача электроэнергии будет восстановлена. Прошу жителей соблюдать спокойствие и по возможности не посещать участок восстановительных работ. Благодарю все службы, которые оперативно отреагировали и в кротчайшие сроки ликвидировали возгорание".