Сегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестояния

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. А это значит, с завтрашнего дня ночь будет становиться короче, а день – длиннее.

До конца полярной ночи 22 дня.