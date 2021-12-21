МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестояния

Сегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестояния

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Сегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестояния

Сегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестоянияСегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестоянияСегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестоянияСегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестоянияСегодня – пик полярной ночи, день зимнего солнцестояния

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда высота солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. В день зимнего солнцестояния солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом.

В северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. А это значит, с завтрашнего дня ночь будет становиться короче, а день – длиннее.

До конца полярной ночи 22 дня.

21 декабря в 17:00 640
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