Сегодня православные отмечают день памяти Равноапостольной княгини Ольги, великой княгини Российской

В Норильске есть небольшая часовня в честь этой святой, которая находится в одном из помещений первого этажа бывшего родильного дома на улице Богдана Хмельницкого, 18. Здесь около 20 лет совершались молебны о здравии, крестили детей и взрослых. С конца 2018 года, после открытия перинатального центра, куда переехал родильный дом, Свято-Ольгинская часовня была закрыта для посещений. Сейчас в бывшем здании роддома ведутся ремонтные работы для переезда на эту территорию психоневрологического диспансера с поликлиникой наркологии. В Свято-Ольгинской часовне, которую сохранили в достойном состоянии, смогут молиться пациенты и медицинские работники.



А в день праздника по благословению епископа Норильского и Туруханского Агафангела водосвятный молебен здесь совершил секретарь епархии иеромонах Герман (Мельников).



После службы он вручил икону Божией Матери «Всецарица» главному врачу ПНД Татьяне Хохловой, отметив, что на протяжении многих лет эта часовня исполняла одну из главных духовных функций в нашем городе. Он также пожелал, чтобы она стала духовным подспорьем для тех, кто будет продолжать святое дело лечения норильчан. На службе присутствовали сестры милосердия – им вручили небольшие образки Божией Матери «Всецарица», которая считается небесной покровительницей тех, кто страдает онкозаболеваниями, а также психоневрологическими расстройствами.



28 июля православные будут отмечать день памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Он, как известно, был внуком святой равноапостольной княгини Ольги. Этот день отмечается и как праздник Крещения Руси. В Свято-Владимирском храме-часовне, возведенном на улице Бегичева, 9, состоится торжественное богослужение в 7 часов утра 28 июля.