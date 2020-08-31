МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня прошло посвящение в юнармейцы

Сегодня прошло посвящение в юнармейцы

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Сегодня прошло посвящение в юнармейцы

В Дудинке на борту большого противолодочного корабля «Североморск» дали юнармейскую клятву 20 юных норильчан. Сегодня это учащиеся нескольких школ Норильска и Кайеркана, которые и в школе, и на каникулах готовились вступить в ряды Юнармии.

Сегодня прошло посвящение в юнармейцыСегодня прошло посвящение в юнармейцыСегодня прошло посвящение в юнармейцыСегодня прошло посвящение в юнармейцыСегодня прошло посвящение в юнармейцы

На вертолетной палубе корабля, в присутствии почётного караула и знаменной группы офицеров-североморцев, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев принял клятву у норильских школьников. Командующий походом Голубев не в первый раз посвящает школьников Таймыра и Норильска в юнармейцы. И в этот раз вице-адмирал лично водрузил красные береты с символикой Юнармии на головы ребят. После торжественной части и фотографирования юнармейцам устроили обзорную экскурсию по кораблю.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
31 августа в 14:39 740
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