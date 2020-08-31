Сегодня прошло посвящение в юнармейцы

На вертолетной палубе корабля, в присутствии почётного караула и знаменной группы офицеров-североморцев, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев принял клятву у норильских школьников. Командующий походом Голубев не в первый раз посвящает школьников Таймыра и Норильска в юнармейцы. И в этот раз вице-адмирал лично водрузил красные береты с символикой Юнармии на головы ребят. После торжественной части и фотографирования юнармейцам устроили обзорную экскурсию по кораблю.