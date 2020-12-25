Сегодня региональный оператор начал вывозить мусор из дворов Центрального района

Техника «РостТеха» находилась на актировке с 18 часов 21 декабря, как рассказали в УГХ администрации Норильска, по объективной причине: гидравлическая техника давала отказы в наступившие в городе морозы.

– Машины попробовали выйти в Талнах, но толком не успели начать работать, как замёрзли и их на буксире вывозили, — рассказывает Марина Чирич, главный специалист отдела экологии УГХ администрации Норильска. — Мы постоянно контролируем ситуацию, фиксируем данные, передаём в контролирующие органы, ставим в известность департамент регионального оператора, министерство экологии и рационального природопользования региона, являющееся заказчиком услуги. Также для оперативного контроля ситуации мы создали группу в социальных сетях, куда включены мастера саночистки управляющих компаний, руководитель регионального оператора. К сожалению, это все доступные нам полномочия.

Она отметила, что начавшийся вывозить мусор регоператор обещает провести работы оперативно, в ходе работы он также передаёт в УГХ маршруты движения своих автомобилей. Эти данные дальше передаются в УК города для координации действий разных служб.

– В будущем сложно прогнозировать и предотвращать подобные ситуации, но регоператор уже начал заключать договоры с подрядчиками на вывоз мусора, на случай новых актировок. Уже заключено четыре договора, — пояснила она.

Руководство регоператора обещает, что до понедельника их сотрудники вывезут все скопившиеся мусорные завалы. Сегодня уборка ведётся в Центральном районе города, завтра должны начать работу в Кайеркане и Талнахе.

В УГХ также пояснили, что горожане могут оставлять заявки на уборку переполненных во дворах баков в ЕДДС администрации города по телефону 43-70-57, а также адресовать их непосредственно регоператору.

В УГХ также напомнили, что с 1 января за услугу вывоза мусора горожане будут платить по отдельной квитанции напрямую «РостТеху»: регоператор сам будет составлять квитанции и принимать платежи.

– Мы предложили представителям регоператора сделать перерасчёт за те дни, когда услуга гражданам не предоставлялась, но пока неизвестно, какое решение они примут, — пояснила Марина Чирич.