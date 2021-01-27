Сегодня состоялась церемония инаугурации мэра Норильска Дмитрия Карасева

На торжественной церемонии инаугурации мэр города Норильска выступил со словами благодарности, а также поделился своим планом развития города:

«Уважаемые гости!

Я искренне признателен вам, что сегодня – в этот ответственный и торжественный момент – вы присутствуете в этом зале.

Вчера, на заседании 25 сессии городского Совета депутаты избрали мою кандидатуру для замещения должности главы города Норильска. Это большая честь и ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие людей.

Целью своей работы на посту главы города Норильска вижу укрепление социально-экономического потенциала нашего города, повышение уровня жизни норильчан.

За последнее время в Норильске сделано многое. Это говорит о грамотной консолидации усилий всех ответственных сторон: федерации, региона, муниципалитета, компании «Норильский никель». Одной из главных своих задач на посту главы города Норильска вижу – выстраивание чёткого взаимодействия с краевой властью. И уже в единстве с краем нам необходимо будет выстроить взаимодействие с федеральным центром в целях включения Норильска в федеральные программы. И всё это необходимо будет делать в конструктивном диалоге с компанией «Норникель» в интересах всех жителей нашего города.

Надеюсь, в самое ближайшее время будет подписано четырёхстороннее соглашение в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Оно даст городу новую жизнь.

Впереди много работы и непростых решений, от которых в конечном итоге зависит комфорт и благополучие норильчан. Я надеюсь на вашу поддержу, на готовность совместно искать и находить верные пути в любых ситуациях.

Я сделаю всё, чтобы Норильск становился лучше. Обещаю работать открыто и честно на благо нашего любимого города».