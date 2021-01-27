МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня состоялась церемония инаугурации мэра Норильска Дмитрия Карасева

Сегодня состоялась церемония инаугурации мэра Норильска Дмитрия Карасева

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Сегодня состоялась церемония инаугурации мэра Норильска Дмитрия Карасева

Напомним, что вчера на заседании 25-й сессии городского Совета депутатов практически единогласно Дмитрий Карасев был выбран на должность главы города.

Сегодня состоялась церемония инаугурации мэра Норильска Дмитрия Карасева

На торжественной церемонии инаугурации мэр города Норильска выступил со словами благодарности, а также поделился своим планом развития города:

«Уважаемые гости!

Я искренне признателен вам, что сегодня – в этот ответственный и торжественный момент – вы присутствуете в этом зале.

Вчера, на заседании 25 сессии городского Совета депутаты избрали мою кандидатуру для замещения должности главы города Норильска. Это большая честь и ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие людей.

Целью своей работы на посту главы города Норильска вижу укрепление социально-экономического потенциала нашего города, повышение уровня жизни норильчан.

За последнее время в Норильске сделано многое. Это говорит о грамотной консолидации усилий всех ответственных сторон: федерации, региона, муниципалитета, компании «Норильский никель». Одной из главных своих задач на посту главы города Норильска вижу – выстраивание чёткого взаимодействия с краевой властью. И уже в единстве с краем нам необходимо будет выстроить взаимодействие с федеральным центром в целях включения Норильска в федеральные программы. И всё это необходимо будет делать в конструктивном диалоге с компанией «Норникель» в интересах всех жителей нашего города.

Надеюсь, в самое ближайшее время будет подписано четырёхстороннее соглашение в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года. Оно даст городу новую жизнь.

Впереди много работы и непростых решений, от которых в конечном итоге зависит комфорт и благополучие норильчан. Я надеюсь на вашу поддержу, на готовность совместно искать и находить верные пути в любых ситуациях.

Я сделаю всё, чтобы Норильск становился лучше. Обещаю работать открыто и честно на благо нашего любимого города».

Фото Владимир Макушкин
27 января в 16:31 5650
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