Большое путешествие арктических телят

Путь из Салехарда на Таймыр из-за погоды и ряда организационных вопросов занял несколько дней — сначала на вертолёте авиакомпании «Ямал» до поселка Тазовский, затем бортом «Норильск Авиа». Из-за плохой погоды телятам с двумя сопровождающими пришлось посидеть на Ямале, еще сутки с небольшим телята гостили в Норильске.

В ожидании окна молодых арктических быков пристроили на одном из теплых складов на Вальковском шоссе. На это время их выпустили из транспортировочных деревянных контейнеров, в распоряжении животных оказалось помещение размером со среднюю автостоянку. Им задали корм и по рекомендации сопровождающего зоолога парка флоры и фауны «Роев ручей» Равиля Муллаянова отключили отопление.

По словам представителя семейно-родовой общины «Хаски-Тыал» (владельца телят) Дениса Теребихина, для семи арктических бычков и трёх тёлок такой длительный переезд является определённым стрессом, но молодые овцебыки держались стойко.

— Для этих животных, а тем более для молоди, любая встреча с посторонними, то есть с цивилизацией и людьми так или иначе является стрессом, — говорит Денис Теребихин. — Кое-кто из телят пытался в дороге даже лбом пробить стенку контейнера, но в конце концов все успокоились и всё прошло гладко.

Участники проекта благодарят всех, кто принял участие в реализации проекта и предоставил помощь в транспортировке телят к новому месту жительства — волонтёров, научных сотрудников профильных учреждений «Заповедников Таймыра», Заполярный филиал компании «Норникеля», авиакомпанию «Норильск Авиа» и всех добровольных помощников.

До нового места жительства в окрестностях таймырского села Волочанка — оборудованного большого загона — молодым арктическим быкам осталось всего пара часов. Здесь, по замыслу Теребихина, они в скором времени должны стать не только украшением будущей этнодеревни, одним из центров притяжения Таймыра, но и частью экосистемы территории.